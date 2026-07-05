Alcaldes exigen al Gobierno acelerar el reglamento técnico de la Ley de Seguridad Municipal

Alcaldes del sur del país pidieron al Gobierno acelerar la elaboración del reglamento técnico de la Ley de Seguridad Municipal, a semanas de que venza el plazo para su entrada en vigencia general.

La normativa fue publicada en el Diario Oficial el pasado 11 de febrero y comenzaría a regir el próximo 12 de agosto. Sin embargo, jefes comunales advirtieron que la falta del reglamento mantiene suspendida la aplicación de las principales herramientas contempladas en la ley.

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, afirmó que los municipios necesitan que el Ejecutivo "le ponga urgencia" a la tramitación del documento, ya que sin esas definiciones "estamos de manos atadas" para aplicar nuevas facultades, incorporar tecnologías y entregar mayor protección a los inspectores municipales.

"La crisis de seguridad no puede esperar los tiempos de la burocracia, por lo que le pedimos al Gobierno celeridad para destrabar la implementación de una ley que las regiones necesitan operativa ahora ya", sostuvo el jefe comunal.

En la misma línea, el alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, planteó que las comunas requieren "certezas operativas". "Instamos a agilizar esta tramitación para que las nuevas herramientas de protección e inversión se traduzcan en mayor seguridad para los vecinos de Mulchén", agregó Muñoz.

Desde Quilaco, el alcalde Pablo Urrutia advirtió que, "para comunas rurales y pequeñas como Quilaco hoy sigue siendo solo letra muerta en el papel por la falta de su reglamento" mientras no existan normas técnicas claras para su implementación.

Los jefes comunales coincidieron en que la ausencia del reglamento impide iniciar licitaciones para nuevos equipos, programar capacitaciones para el personal de seguridad municipal y destinar recursos locales asociados a la puesta en marcha de la normativa.