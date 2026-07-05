"Reclamaremos nuestro derecho": La ultraderecha alemana reafirmó su intención de gobernar

El partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) reafirmó este domingo su aspiración a gobernar en el este del país tras las elecciones regionales de otoño y en toda Alemania después de las generales, las cuales la colíder, Alice Weidel, cree que serán adelantadas a 2027 en lugar de celebrarse regularmente en 2029.

"Estamos plenamente centrados en las próximas elecciones regionales de septiembre en Sajonia-Anhalt y en Mecklemburgo-Antepomerania, donde pondremos a los primeros ministros. Y también en Berlín (...)", exclamó en su breve discurso de cierre del congreso federal que se celebró durante dos días en la ciudad de Erfurt, en el estado federado de Turingia, en el este del país.

En las dos primeras regiones AfD lidera las encuestas de intención de voto con el 41% y el 35%, respectivamente, según el último sondeo de INSA, mientras que en Berlín lograría el 18%, por detrás de La Izquierda y Los Verdes, según Infratest dimap.

Su compañero en la cúpula, Tino Chrupalla, reelegido la víspera con el 70,05% de los votos de los casi 600 delegados, también afirmó en el cierre del congreso que el partido ultraderechista se está ya preparando para las campañas electorales en las tres regiones.

"La AfD está aquí para ganar, y ganaremos, y gobernaremos", señaló, tras denunciar el sábado el cordón sanitario que los demás partidos alemanes aplican a esta fuerza y que rechazan pactar con la ultraderecha.

Weidel, que por su parte fue reelegida el sábado como colíder de la fuerza con el 81,31% de los votos, afirmó que la fuerza acudirá tras las tres elecciones regionales "a las elecciones federales anticipadas y reclamaremos nuestro derecho a gobernar".

Alternativa para Alemania concentrará sus esfuerzos en los comicios de septiembre en Sajonia-Anhalt y Mecklemburgo-Antepomerania, territorios del este germano donde lideran los sondeos de intención de voto. Foto: EFE

El sábado dijo a la cadena de televisión Phoenix que cree que el canciller alemán Friedrich Merz, que ha formado un Gobierno de conservadores y socialdemócratas tras los comicios de febrero de 2025, tendrá que disolver pronto el Ejecutivo y convocar elecciones "ya el próximo año".

Weidel reivindicó el derecho de la ultraderecha a gobernar, porque, sostuvo, es "la fuerza política más fuerte".

"Somos un partido popular que cuenta con alrededor del 30% del apoyo, y somos, con diferencia, la fuerza más poderosa del este de Alemania", enfatizó.

En las elecciones generales de 2025, AfD quedó segunda fuerza por detrás de los conservadores, y actualmente lidera todas encuestas de intención de voto a nivel nacional con entre un 27% y 29% en intención de voto.

"Gobernaremos. Queremos asumir responsabilidades, responsabilidades por nuestro país, al que amamos profundamente. Este país merece ser bien gobernado", prosiguió Weidel, quien prometió "volver a nuestra patria, nuestra nación, de pie".

Masivas manifestaciones

El segundo día del congreso estuvo marcado por procedimientos internos y apenas hubo ya protestas en las afueras del recinto ferial, a diferencia del primer día.

Según la Policía de Turingia, en las acciones de bloqueo de los accesos al recinto federal participaron el sábado unas 10.000 personas.

En la manifestación organizada por la Confederación Alemana de Sindicatos (DGB) en el recinto ferial participaron por su parte hasta 15.000 personas.

En total, en los momentos de mayor afluencia, hasta 31.000 personas tomaron parte en las manifestaciones.

Según la Policía, se registraron 65 delitos y 13 infracciones administrativas como daños a la propiedad, delitos de lesiones y violaciones de la legislación sobre reuniones públicas.

Entre los incidentes más relevantes figura la sospecha de alteración grave del orden público tras un intento de ruptura del cordón policial por parte de unas 250 personas y agresiones aisladas contra periodistas y creadores de contenido que realizaban transmisiones en directo.