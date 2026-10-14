Ministro del Deporte respaldó suspensión de la final de la Copa de la Liga

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, respaldó las medidas adoptadas para suspender la final de la Copa de la Liga entre Coquimbo Unido y O'Higgins, que debía disputarse este viernes 16 de octubre en el Claro Arena.

Durante una actividad en el Parque Estadio Nacional, la autoridad fue consultada por la decisión de la ANFP, luego de que la Delegación Presidencial Metropolitana rechazara las alternativas presentadas para desarrollar el encuentro.

"Creo que el frente de mal tiempo es algo que definitivamente no estaba en ningún plan y las medidas que se toman entiendo que son las correctas, según la mirada técnica que se tomó para poder tomar esta decisión", afirmó Riveros.

El secretario de Estado también fue consultado por la negativa de algunas regiones a recibir eventos deportivos, aunque evitó profundizar en el tema. "Hoy en día estoy preocupado del tema del Parque Estadio Nacional", respondió.

La ANFP confirmó el martes la suspensión de la final, luego de que la Delegación Presidencial no autorizara su realización en el Claro Arena debido a los efectos del aluvión que afectó a Las Condes y del reciente sistema frontal.

La autoridad también rechazó la alternativa del Estadio Santa Laura por observaciones de seguridad, dejando la definición entre Coquimbo Unido y O'Higgins sin fecha ni recinto confirmados.

La situación también provocó cuestionamientos desde el ámbito deportivo, entre ellos los del entrenador de Coquimbo Unido, Hernán Caputto, quien sostuvo que la situación se pudo haber prevenido.