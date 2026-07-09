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Ñublense tomó ventaja en las semis por la Copa de la Liga tras batir a O'Higgins
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Autor: Redacción Cooperativa
El cuadro chillanejo golpeó en el final del partido en Chillán.
El cuadro chillanejo golpeó en el final del partido en Chillán.
Ñublense venció en la agonía 2-1 a O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" por la ida de las semifinales en la Copa de la Liga y tomó la ventaja en la serie que se definirá en Rancagua.
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