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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Ñublense tomó ventaja en las semis por la Copa de la Liga tras batir a O'Higgins

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro chillanejo golpeó en el final del partido en Chillán.

Ñublense tomó ventaja en las semis por la Copa de la Liga tras batir a O'Higgins
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Ñublense venció en la agonía 2-1 a O'Higgins en el Estadio Bicentenario "Nelson Oyarzún" por la ida de las semifinales en la Copa de la Liga y tomó la ventaja en la serie que se definirá en Rancagua.

Más información en instantes.

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