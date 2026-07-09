Armada alerta inminente riesgo de trombas marinas en el centro-sur

La Armada de Chile emitió este jueves un aviso especial de alerta ante la alta probabilidad de ocurrencia de trombas marinas y fuertes vientos en la zona centro-sur del país.

El reporte, coordinado por el Centro Meteorológico de la Gobernación Marítima de Talcahuano, detalló que las condiciones de riesgo se concentrarán de forma prioritaria en el sector costero comprendido entre las regiones del Maule y La Araucanía, producto del desarrollo de nubes convectivas de gran actividad.

De acuerdo con el informe oficial de la institución, la ventana de mayor peligro por este fenómeno meteorológico se mantendrá vigente este viernes desde las 05.00 horas de la madrugada hasta las 14.00 horas de la tarde.

El jefe del Centro Meteorológico de la Armada en Talcahuano, el capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto, especificó que "este aviso contempla vientos que corresponden al sector oceánico de 30 a 40 nudos sostenidos (de 56 a 74 kilómetros por hora) y de 55 nudos arrachados (102 kilómetros por hora); y en el sector costero podría alcanzar un máximo de 35 nudos (65 kilómetros por hora)".

Además, se "emitió el día de hoy un aviso de probabilidad de la ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas (...) La autoridad marítima llama al autocuidado, evitar acercarse al borde costero de manera innecesaria y estar atento a estos dos fenómenos meteorológicos que se van a presentar", detalló.

Frente sumará ráfagas de 100 km/h en el Biobío

La amenaza de desprendimiento de masas de aire giratorias sobre el océano se complementará con un panorama adverso para las zonas urbanas de la Región del Biobío.

Los análisis técnicos locales confirmaron que este aviso de eventuales trombas marinas se sumará al inminente arribo de un nuevo sistema frontal que ingresará a la zona a partir de la medianoche.

Los pronósticos de los equipos de emergencia marítima y terrestre advierten que el nuevo temporal arrastrará vientos severos en los valles y la costa del Biobío, cuyas ráfagas máximas podrían alcanzar velocidades cercanas a los 100 kilómetros por hora durante el peak de la madrugada.