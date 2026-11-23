El Ministerio de Justicia entregó este lunes más de 1.800 decretos de rebajas de condenas firmados durante los ocho meses de la actual Administración, en el marco de la sesión extraordinaria que convocó la comisión revisora de la acusación constitucional contra el titular de la cartera, Fernando Rabat.

Previo al comienzo de la cita, el ministerio remitió los antecedentes emitidos entre el 11 de marzo y el 19 de noviembre en respuesta a un oficio de la propia instancia parlamentaria

Los documentos fueron firmados tanto por Rabat como por subsecretarios que ejercieron como ministros subrogantes, e incluyen beneficios otorgados a delincuentes condenados por diversos tipos de delitos, y no únicamente por agresiones sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Representante de Rabat explica por qué hubo un "cambio de criterio"

La comisión revisora tiene que analizar los tres capítulos del libelo y elaborar una recomendación para la Sala de la Cámara.

Rabat ingresó el viernes su defensa por escrito, en la que admitió que firmó los decretos y que existió un cambio de criterio del Ministerio, pero rechazó haber infringido la Constitución o las leyes.

El secretario de Estado argumentó que la decisión respondió a la interpretación sobre la irretroactividad de la ley penal y a los fallos que la Corte Suprema había dictado al acoger recursos de condenados.

A la sesión de hoy estaban invitados el ministro Rabat, el exsubsecretario de Justicia Luis Silva y el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira. Sin embargo, los dos primeros se excusaron y no asistieron a la comisión, mientras que Mira sí compareció ante los diputados.

El titular de Justicia fue representado por el abogado Juan Ignacio Piña, quien optó por no realizar una exposición general de la defensa al señalar que ésta ya había sido presentada por escrito, pero sí respondió a las preguntas de los integrantes de la comisión.

"La pregunta, que es muy ácida, que tiene que ver por qué hay un cambio de criterio respecto de administraciones anteriores y es más, por qué hay un cambio de criterio respecto del propio ministro. Y la respuesta tiene que ver con lo que estaban resolviendo los tribunales. La pregunta no es si cambió o no cambió el criterio. El criterio sí cambió", puntualizó.

Y agregó: "La pregunta es si había razones atendibles para hacerlo. Y la pregunta es si el criterio que se usó es contrario a la Constitución o no. Esa es la pregunta de fondo. Y si el criterio por el que se optó no es contrario a la Constitución y, por el contrario, es una interpretación plausible a partir de la Constitución, a partir del texto constitucional, es muy difícil sostener que aquí ha habido una infracción constitucional relevante".

Diputado Soto por entrega de decretos: "Estoy impactado"

El presidente de la comisión, el diputado y timonel del PPD, Raúl Soto, expresó su sorpresa por la magnitud de los antecedentes: "Estoy francamente impactado, nos acabamos de enterar de que no eran 56 decretos, acabamos de recibir más de 1.800 decretos firmados por la actual Administración en estos ocho primeros meses de Gobierno, de rebaja de condenas respecto de delincuentes en todo tipo de delitos".

El parlamentario emplazó públicamente al ministro Fernando Rabat, advirtiendo que si no comparece personalmente, "la señal es clara: el ministro se está escondiendo, el ministro no quiere dar la cara, el ministro algo oculta".

Debido al volumen de la documentación recibida, la comisión realizará mañana una sesión extraordinaria para revisar los decretos, ordenarlos según el tipo de delito y determinar cuáles fueron dictados sin una orden judicial expresa, según había solicitado la instancia.

Libertarios no comprometen respaldo a Rabat

El diputado Pier Karlezi (Partido Nacional Libertario) adelantó que -por el momento- mantiene su decisión abierta respecto a la votación del libelo contra Rabat: "El Gobierno frecuentemente asume cosas que ni siquiera nos pregunta. Nosotros hemos dicho siempre que la acusación la vamos a tomar en su mérito, en su justo mérito, analizando los pro, los contra, los fundamentos jurídicos, políticos, y constitucionales, y vamos a tomar cada uno una decisión en conciencia", enfatizó.

"Yo aún no tengo formada totalmente mi opinión, estoy esperando qué pasa en la comisión investigadora, con las respuestas del ministro, qué pasa con los fundamentos, y una vez que tengamos todos esos antecedentes vamos a hacer lo responsable, que es votar en conciencia. Porque uno cuando vota responsablemente no es por una posición política, no es porque el ministro sea de tal o cual partido uno va a votar a favor o en contra", puntualizó el legislador.