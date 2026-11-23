Una semana de calor extremo y cielos despejados enfrentará la zona central, con registros que superarán los 30 grados y que alcanzarán techos de hasta 35 el miércoles.

"El miércoles deberíamos tener temperaturas que van a estar en torno a los 33-34 grados en el centro de la Región Metropolitana y temperaturas que podrían estar en torno a los 35 grados para los sectores típicamente más cálidos, tanto de la Región Metropolitana como de la Región de Valparaíso", afirmó en Cooperativa Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

En esta línea, el experto pronosticó que "el resto de la zona central igual va a tener temperaturas en torno a los 31-32 grados", por lo que, en general, "las condiciones que se esperan para toda esta semana son altas temperaturas y estabilidad".

LEER ARTICULO COMPLETO