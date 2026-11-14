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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[Radio en vivo🎙] Coquimbo superó a O'Higgins en la final de la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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[Radio en vivo🎙] Coquimbo superó a O'Higgins en la final de la Copa de la Liga
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Este sábado, la primera edición de la Copa de la Liga conocerá a su monarca con el duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins. Síguelo junto a Cooperativa:

1-0: 31' Luis Riveros (COQ); 2-0: 45+3' Guido Vadalá (COQ); 3-0: 54' Luis Riveros (COQ)

Repasa el camino en la Copa de la Liga:

COPA DE LA LIGA - FASE ELIMINATORIA
Semifinales
Coquimbo Unido101 (5)
Unión La Calera011 (4)
O'Higgins112 (4)
Ñublense202 (2)
Final
Coquimbo Unido 
O'Higgins 

Repasa las formaciones:

Formaciones: O'Higgins vs. Coquimbo Unido

O'Higgins (DT: Lucas Bovaglio) 4-3-3
31 O. Carabalí
2 C. Morales
22 A. Robledo [C]
21 N. Garrido
20 L. Díaz
17 T. Avilés
8 F. Ogaz
6 L. Pavez
29 B. Yáñez
9 A. Castillo
28 W. Bou
Coquimbo Unido (DT: Hernán Caputto) 4-3-3
15 C. Zavala
27 L. Riveros
31 D. Pereira
8 A. Camargo
7 S. Galani [C]
10 G. Vadalá
17 F. Salinas
2 B. Gazzolo
3 M. Fernández
16 J. Cornejo
13 D. Sánchez

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