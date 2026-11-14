[Radio en vivo🎙] Coquimbo superó a O'Higgins en la final de la Copa de la Liga

Este sábado, la primera edición de la Copa de la Liga conocerá a su monarca con el duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins. Síguelo junto a Cooperativa:

Coquimbo Unido 3-0 O'Higgins, Finalizado. Estadio Santa Laura. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escucha la transmisión de Cooperativa Deportes.

1-0: 31' Luis Riveros (COQ); 2-0: 45+3' Guido Vadalá (COQ); 3-0: 54' Luis Riveros (COQ)

Repasa el camino en la Copa de la Liga:

COPA DE LA LIGA - FASE ELIMINATORIA Semifinales Coquimbo Unido 1 0 1 (5) Unión La Calera 0 1 1 (4) O'Higgins 1 1 2 (4) Ñublense 2 0 2 (2) Final Coquimbo Unido O'Higgins

Repasa las formaciones: