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[Radio en vivo🎙] Coquimbo superó a O'Higgins en la final de la Copa de la Liga
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Este sábado, la primera edición de la Copa de la Liga conocerá a su monarca con el duelo entre Coquimbo Unido y O'Higgins. Síguelo junto a Cooperativa:
1-0: 31' Luis Riveros (COQ); 2-0: 45+3' Guido Vadalá (COQ); 3-0: 54' Luis Riveros (COQ)
Repasa el camino en la Copa de la Liga:
Repasa las formaciones: