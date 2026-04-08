Se publicó la programación para la cuarta y quinta fecha de la Copa de la Liga

Tal como ocurrió con la Liga de Primera, la ANFP anunció la programación para las próximas jornadas de la Copa de la Liga, con la cuarta y quinta fecha de la fase grupal.

La mayoría de la cuarta jornada se jugará el fin de semana del 2 de mayo, mientras que la fecha 5 tendrá lugar una semana después, a partir del sábado 9.

Sin embargo, una gran particularidad estará en el calendario de Coquimbo Unido, pues tendrá una ajustada agenda entre partidos.

Debido a sus compromisos internacionales, el fixture "pirata" se vio afectado tanto en la Liga como en la Copa. En primer lugar, su duelo por la novena fecha de la Liga de Primera ante Colo Colo se aplazó para el 3 de mayo; cuando el resto de los equipos jugarán la Copa de la Liga.

Fuentes en la ANFP señalaron que el cuadro "pirata", con el fin de ponerse al día en el resto de sus duelos, solicitó jugar con apenas 48 horas de descanso.

Así, Coquimbo recibirá a Colo Colo por la Copa de la Liga el miércoles 13 de mayo y solo dos días después chocará con Audax Italiano por la Liga de Primera.

- Revisa la agenda:

Fecha 4

Sábado 2 de mayo

Audax Italiano vs. Unión La Calera , 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida

, 12:30 horas. Estadio Bicentenario de La Florida Deportes La Serena vs. Universidad de Chile , 15:00 horas. Estadio La Portada

, 15:00 horas. Estadio La Portada Everton vs. Palestino , 15:00 horas. Estadio Sausalito

, 15:00 horas. Estadio Sausalito Ñublense vs. Cobresal, 20:00 horas. Estadio "Nelson Oyarzún"

Domingo 3 de mayo

Universidad de Concepción vs. Universidad Católic a, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa"

a, 12:30 horas. Estadio "Ester Roa" Deportes Limache vs. O'Higgins, 20:00 horas. Estadio "Lucio Fariña"

Lunes 4 de mayo

Deportes Concepción vs. Huachipato, 20:30 horas. Estadio "Ester Roa"

Miércoles 13 de mayo

Coquimbo Unido vs. Colo Colo, 20:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

Fecha 5

Sábado 9 de mayo

Deportes La Serena vs. Audax Italiano , 15:00 horas. Estadio La Portada

, 15:00 horas. Estadio La Portada Cobresal vs. Universidad de Concepción , 17:30 horas. Estadio El Cobre

, 17:30 horas. Estadio El Cobre Colo Colo vs. Deportes Concepción, 17:30 horas. Estadio Monumental

Domingo 10 de mayo

Coquimbo Unido vs. Huachipato , 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso"

, 15:00 horas. Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" Unión La Calera vs. Universidad de Chile , 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán"

, 15:00 horas. Estadio "Nicolás Chahuán" Universidad Católica vs. Ñublense , 17:30 horas. Claro Arena

, 17:30 horas. Claro Arena O'Higgins vs. Everton, 20:00 horas. Estadio El Teniente

Lunes 11 de mayo