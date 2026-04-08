Se publicó la programación para la cuarta y quinta fecha de la Copa de la Liga
La ANFP confirmó la agenda de los próximos partidos.
Coquimbo Unido tendrá una gran particularidad en su calendario.
La ANFP confirmó la agenda de los próximos partidos.
Coquimbo Unido tendrá una gran particularidad en su calendario.
Tal como ocurrió con la Liga de Primera, la ANFP anunció la programación para las próximas jornadas de la Copa de la Liga, con la cuarta y quinta fecha de la fase grupal.
La mayoría de la cuarta jornada se jugará el fin de semana del 2 de mayo, mientras que la fecha 5 tendrá lugar una semana después, a partir del sábado 9.
Sin embargo, una gran particularidad estará en el calendario de Coquimbo Unido, pues tendrá una ajustada agenda entre partidos.
Debido a sus compromisos internacionales, el fixture "pirata" se vio afectado tanto en la Liga como en la Copa. En primer lugar, su duelo por la novena fecha de la Liga de Primera ante Colo Colo se aplazó para el 3 de mayo; cuando el resto de los equipos jugarán la Copa de la Liga.
Fuentes en la ANFP señalaron que el cuadro "pirata", con el fin de ponerse al día en el resto de sus duelos, solicitó jugar con apenas 48 horas de descanso.
Así, Coquimbo recibirá a Colo Colo por la Copa de la Liga el miércoles 13 de mayo y solo dos días después chocará con Audax Italiano por la Liga de Primera.
- Revisa la agenda:
Sábado 2 de mayo
Domingo 3 de mayo
Lunes 4 de mayo
Miércoles 13 de mayo
Sábado 9 de mayo
Domingo 10 de mayo
Lunes 11 de mayo