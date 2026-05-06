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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Tribunal tomó decisión con Rossel tras apelación de la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El futbolista fue víctima de un claro penal, pero el árbitro lo desestimó y lo amonestó.

Tribunal tomó decisión con Rossel tras apelación de la UC
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La apelación realizada por Universidad Católica a la amarilla mostrada a Juan Francisco Rossel el pasado fin de semana en el duelo ante Universidad de Concepción fue exitosa dado que el Tribunal de Disciplina decidió borrarle la amonestación al joven delantero cruzado.

Rossel recibió amarilla luego de que el juez del partido, Mario Salvo, determinara que el delantero se lanzó en el área tras una falta de un zaguero del Campanil desestimando un claro penal a favor del cuadro de la Franja.

Eso sí, la expulsión al joven José Salas se mantuvo y tras ver la roja por doble amarilla recibió una fecha de suspensión.

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