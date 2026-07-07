Unión La Calera y Coquimbo Unido levantan el telón en las semifinales de la Copa de la Liga
"Cementeros" y "piratas" darán inicio a las semifinales del certamen.
"Cementeros" y "piratas" darán inicio a las semifinales del certamen.
La Copa de la Liga entrará en su fase de definición este miércoles 8 de julio con el duelo de ida en semifinales entre Unión La Calera y Coquimbo Unido, el cual está programado para disputarse a las 19:00 horas (23:00 GMT), en el Estadio "Nicolás Chahuán".
Los "cementeros" iniciarán de local tras finalizar punteros con 13 puntos en el Grupo D, que estuvo compuesto por Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena.
Por otro lado, el cuadro "pirata" se impuso ante rivales como Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción para liderar el Grupo A con 14 unidades y definirá la llave frente a su gente el fin de semana.
Durante esta temporada se han enfrentado una vez, con victoria para los "aurinegros" en la Liga de Primera, por 1-2 en abril pasado, también en el mismo recinto calerano.
El duelo será arbitrado por el juez Mathías Riquelme, mientras que Rodrigo Carvajal y Diego Gamboa estarán a cargo del VAR.
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