Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago10.0°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

Unión La Calera y Coquimbo Unido levantan el telón en las semifinales de la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Cementeros" y "piratas" darán inicio a las semifinales del certamen.

Unión La Calera y Coquimbo Unido levantan el telón en las semifinales de la Copa de la Liga
 Photosport
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Copa de la Liga entrará en su fase de definición este miércoles 8 de julio con el duelo de ida en semifinales entre Unión La Calera y Coquimbo Unido, el cual está programado para disputarse a las 19:00 horas (23:00 GMT), en el Estadio "Nicolás Chahuán". 

Los "cementeros" iniciarán de local tras finalizar punteros con 13 puntos en el Grupo D, que estuvo compuesto por Audax Italiano, Universidad de Chile y Deportes La Serena.

Por otro lado, el cuadro "pirata" se impuso ante rivales como Colo Colo, Huachipato y Deportes Concepción para liderar el Grupo A con 14 unidades y definirá la llave frente a su gente el fin de semana.

Durante esta temporada se han enfrentado una vez, con victoria para los "aurinegros" en la Liga de Primera, por 1-2 en abril pasado, también en el mismo recinto calerano.

El duelo será arbitrado por el juez Mathías Riquelme, mientras que Rodrigo Carvajal y Diego Gamboa estarán a cargo del VAR.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl. 

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada