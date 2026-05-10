Universidad de Chile cayó ante Unión La Calera y complicó su avance en la Copa de la Liga

Universidad de Chile sufrió un duro revés en sus aspiraciones por avanzar en la Copa de la Liga tras caer por 1-0 en su visita a Unión La Calera, quedando pendiente a un milagro para clasificar a falta de una fecha en la Copa de la Liga.

El compromiso inició con ambos elencos intentando romper los bloques defensivos sin generar mayor profundidad. Sin embargo, pasada la media hora, el local aprovechó las licencias en el fondo para que Carlo Villanueva (31') abriera la cuenta.

Llegado el complemento la ilusión de los laicos creció cuando Cristián Garay sancionó un penal tras una caída de Ignacio Vásquez en el área "cementera", pero tras la revisión del VAR (53'), se desestimó la infracción.

Sobre el final y con una U completamente desesperada vinieron las mejores ocasiones, ya que Lucas Assadi estuvo cerca de la paridad con un potente zurdazo (88'), mientras que Juan Martín Lucero (91') desvió su cabezazo ante un Nicolás Avellaneda que fue figura.

Con esto, La Calera escaló al segundo lugar del Grupo D con 10 unidades, las mismas que Audax Italiano. En tanto, el "Romántico Viajero" se estancó con 7 puntos y quedó obligado a vencer en la última fecha al cuadro de "colonia".

El próximo desafío de los azules será visitar a Cobresal por el torneo local, mientras que los "cementeros" harán lo propio ante Huachipato.