Arraigo nacional para el senador Miguel Calisto, investigado por presunto fraude al Fisco

El Juzgado de Garantía de Coyhaique (Región de Aysén) determinó este domingo sujetar al senador independiente Miguel Ángel Calisto a las medidas cautelares de arraigo nacional y la prohibición de comunicación con coimputados.

La resolución se dio tras la audiencia de reformalización solicitada por el Ministerio Público, donde se le investiga como autor del delito reiterado de fraude al Fisco.

Junto al senador, también fueron reformalizados Carla Graf Toledo y Roland Cárcamo Catalán, en calidad de autores del mismo delito, mientras que Felipe Klein Vidal fue imputado como encubridor.

En la audiencia, el magistrado Mario Devaud acogió las medidas cautelares solicitadas para el senador y, además, accedió a la petición de ampliar el plazo de investigación en 60 días.

Los hechos investigados

La Fiscalía sostiene que los hechos ocurrieron entre los años 2018 y 2022, mientras Calisto ejercía como diputado por el Distrito 27.

El parlamentario es acusado de haberse concertado con Graf y Cárcamo para obtener recursos fraudulentos desde la Cámara Baja mediante contratos de asesoría que no fueron efectivamente ejecutados.

En detalle, según el ente persecutor, Graf fue contratada sucesivamente como asesora parlamentaria del entonces diputado y percibió durante dicho período pagos por al menos 105.554.697 pesos provenientes del Fisco por funciones que no desarrolló.

El Ministerio Público expuso que parte de estos dineros beneficiaron directamente a Calisto, a Cárcamo y a terceros vinculados a actividades políticas, como Klein, quien recibió 35.794.500 pesos entre 2020 y 2022.