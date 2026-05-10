Diputado Javier Olivares denunció violenta agresión en Olmué

El diputado Javier Olivares (PDG) denunció este domingo que fue agredido "cobardemente" por un sujeto durante un evento particular realizado en la comuna de Olmué (Región de Valparaíso).

El hecho ocurrió presuntamente durante la madrugada, cuando el parlamentario "concurrió, en calidad de invitado, a la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo de Olmué, acompañado de su Jefa de Gabinete y de un asesor parlamentario", según expuso en sus redes sociales.

"Luego de seis minutos en el recinto saludando a los asistentes, el diputado Olivares fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: 'La izquierda siempre vive'", señala su publicación.

"Tras esta violenta agresión, el atacante y su hermanos -ambos plenamente identificados y uno de ellos con antecedentes policiales- huyeron del lugar, agrediendo además durante su escape a uno de los asesores parlamentarios del diputado, a quien golpearon en el rostro y patearon reiteradamente", complementó el diputado.

Desde la oficina de Olivares expresaron su "más enérgico repudio frente a todo acto de violencia política y agresión física... No toleraremos amenazas, agresiones ni ataques cobardes provenientes de sectores extremistas que pretendan nuevamente imponer el miedo por medio de la violencia".

En esa línea, anunciaron que presentarán "acciones judiciales y querellas criminales" contra los responsables de los presuntos ataques.

Condenas desde el mundo político

El líder del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, lamentó la situación denunciada por el diputado Olivares y señaló que "uno puede tener mil y una diferencias con una persona, pero la violencia no se puede permitir en ningún evento, aun cuando uno esté lo más alejado de alguna posición de alguna persona".

"No podemos tolerar ni las amenazas ni la violencia que en este caso le la está sufriendo un diputado del PDG, que lo queremos mucho", expresó.

Desde la misma colectividad, el diputado Fabián Ossandón (PDG) condenó "de manera categórica cualquier tipo de violencia o agresión, venga de donde venga. Lo ocurrido con el diputado Javier Olivares es inaceptable y nunca puede normalizarse.

En una línea similar, el diputado Daniel Manouchehri (PS) se refirió al hecho en su cuenta de X: "Lo que le pasó a Javier Olivares esta madrugada es inaceptable. La violencia física contra un parlamentario no es respuesta política, nunca", puntualizó.

"Eso no cambia nada de lo que pienso de su manera de pensar y actuar. Pero una cosa es el debate político y otra muy distinta es un golpe en la cara. Espero que se identifique a los responsables", agregó.

Por otra parte, el diputado Erich Grohs (PNL) indicó que "uno puede estar en desacuerdo con un parlamentario, con un Gobierno o con cualquier postura política, pero responder con golpes es completamente inaceptable. Chile necesita más diálogo y menos odio".

Asimismo, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) dijo que es "es absolutamente inaceptable que alguien se permita por el hecho de no gustarle a una persona pública como un parlamentario o un ministro o por ser de otro partido, por ese solo hecho se permita agredir físicamente a alguien y, más encima, hacerlo por la espalda".

Chile Vamos: "En democracia no hay espacio para la violencia"

Desde Chile Vamos, el diputado Francisco Orrego (RN) señaló que "en democracia no hay espacio para la violencia, venga de donde venga. Podemos tener diferencias políticas profundas con la izquierda o con cualquier sector, pero jamás normalizar agresiones físicas contra quienes piensan distinto".

La diputada Marlene Pérez (UDI), por su parte, condenó "categóricamente cualquier agresión contra un parlamentario, contra cualquier persona. La violencia nunca puede transformarse en una forma de expresión política ni de manifestación".

Finalmente, el diputado Tomás Kast (Evópoli) sostuvo que "lo ocurrido es gravísimo e inaceptable. En democracia no puede haber espacio para la violencia ni las agresiones contra quienes piensan distinto. Se cruzó un límite que no podemos normalizar. Chile está cansado del odio y de quienes creen que la política se hace con violencia".