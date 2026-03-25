[VIDEO] El palo evitó el gol de Clemente Montes a Ñublense en la Copa de la Liga

Universidad Católica tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador ante Ñublense en la segunda fecha de la Copa de la Liga, pero el palo evitó la anotación de Clemente Montes en el primer tiempo del partido disputado en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán.

En el minuto 19, Montes se fue en carrerón hacia el arco rival y soltó un derechazo que rebotó en el travesaño.