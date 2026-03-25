Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa de la Liga

[VIDEO] El palo evitó el gol de Clemente Montes a Ñublense en la Copa de la Liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El delantero de la UC soltó un derechazo que rebotó en el travesaño.

[VIDEO] El palo evitó el gol de Clemente Montes a Ñublense en la Copa de la Liga
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador ante Ñublense en la segunda fecha de la Copa de la Liga, pero el palo evitó la anotación de Clemente Montes en el primer tiempo del partido disputado en el Estadio "Nelson Oyarzún" de Chillán.

En el minuto 19, Montes se fue en carrerón hacia el arco rival y soltó un derechazo que rebotó en el travesaño.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada