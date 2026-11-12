[VIDEO] "Esta conferencia es una mier…": El exabrupto en la previa de la Copa de la Liga

Este jueves Coquimbo Unido y O'Higgins tuvieron una accidentada conferencia de prensa en la antesala de la final de la Copa de la Liga, que se disputará en el Estadio Santa Laura este viernes 13 de noviembre (18:30 horas).

La instancia, realizada de forma telemática, sufrió constantes problemas técnicos que impidieron la correcta comunicación entre los representantes de ambos equipos y los periodistas.

Las dificultades terminaron con la emisión oficial eliminada del canal de YouTube oficial de TNT Sports. Sin embargo, los hinchas rescataron un clip con el exabrupto al aire de un reportero cuando se le pidió repetir una pregunta: "Esta conferencia de prensa es una... una mier(da)".