Gobierno descartó "letra chica" en el anunciado congelamiento de los combustibles

En medio del paro de camioneros y transportistas —que continúa sin una solución definitiva—, el Gobierno, a través del delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, salió a aclarar los alcances del congelamiento de los precios de los combustibles, asegurando que "no hay letra chica" y eventuales bajas internacionales también se traspasarán a los consumidores.

En una rueda de prensa, a la salida de una reunión con transportistas movilizados, la autoridad aseguró que la medida establece un límite máximo para evitar nuevas alzas durante los próximos 90 días, pero no impide que los valores disminuyan si baja el precio internacional del petróleo.

"Cuando se dice congelar, el Gobierno dice: aquí hay un techo y el precio del combustible no va a seguir subiendo estos 90 días", explicó Codina.

El delegado enfatizó que la medida no obliga a mantener los valores actuales durante todo el período. Por el contrario, sostuvo que cualquier disminución del precio internacional "también se va a ver reflejado en el precio local y se va a traspasar a precios para el ciudadano".

"Cuando se congela, no es obligación cobrar el mismo precio de combustible de los tres meses; lo que se está diciendo es: aquí hay una banda de precio, un tope", precisó.

En esa línea, Codina aseguró que, para "darle tranquilidad a la gente, no hay letra chica" en el anuncio y que el mecanismo busca entregar mayor certidumbre a las familias y pequeños transportistas.

Estos últimos, señaló, dependen de sus ingresos de "el día a día" y tienen dificultades para acceder a financiamiento.

La autoridad también adelantó que, de aprobarse el proyecto de ley, los combustibles registrarían una disminución cercana a los 41 pesos por litro.

Las explicaciones del delegado se producen en medio de las críticas y dudas que ha generado el anuncio gubernamental.

Organizaciones movilizadas plantean que el congelamiento se aplicaría cuando los combustibles ya se encuentran en niveles elevados. Por ello, consideran que limitar las futuras alzas no resuelve el problema del costo actual.

Su demanda apunta a combinar un límite a los incrementos con una reducción efectiva de los precios. Entre las alternativas proponen una rebaja temporal del impuesto específico a los combustibles o modificaciones en su carga tributaria.

"No + TAG": "Santiago va a seguir paralizado"

En paralelo, el movimiento "No + TAG" —que busca posicionar sus demandas dentro de las movilizaciones de transportistas que iniciaron el martes— confirmó que la reunión con Codina terminó sin acuerdo.

Su vocero, Andrés Alarcón, cuestionó las propuestas recibidas y acusó un "clasismo" entre las distintas organizaciones del transporte.

"Se valora el esfuerzo que está haciendo el Gobierno, pero lamentablemente no es suficiente para lo que pide la ciudadanía y los gremios", sostuvo.

El dirigente también advirtió que "Santiago va a seguir paralizado", pidió "todo el apoyo a la ciudadanía" y denunció presuntas amenazas de retirar contratos a dirigentes que mantienen las paralizaciones.

Más temprano, el Presidente José Antonio Kast subió el tono y emplazó a los transportistas que mantienen la paralización.

"¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No. ¿Y estamos en mesas de diálogo? Sí. El día de ayer tuvimos avances. Hoy día seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue", dijo el Mandatario.