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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Betis de Pellegrini logró sufrido triunfo ante equipo de cuarta división en la Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El equipo del chileno necesitó el alargue para vencer a Navalcarnero.

Betis de Pellegrini logró sufrido triunfo ante equipo de cuarta división en la Copa del Rey
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Real Betis, equipo dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini, tuvo un sufrido estreno en la Copa del Rey y necesitó el alargue para vencer por 2-3 a Navalcarnero, club de la cuarta division española, en la primera ronda del torneo.

Para Pellegrini fue un partido importante, más allá de la categoría del rival, ya que el encuentro se disputó en el Estadio de Santo Domingo, mismo recinto donde sufrió una de las derrotas más dolorosas de su carrera, cuando dirigía a Real Madrid en 2009 y perdió por 4-0 con Alcorcón, también en la Copa del Rey.

Rodrigo Riquelme abrió la cuenta para los béticos (5'), pero Nalvarcarnero sorprendió y dio vuelta el marcador en la segunda parte, con goles de Alvaro Leis (49') y Kensley Vázquez (79').

Sin embargo, Betis evitó el papelón y logró forzar la prórroga, con anotación de Rodrigo Marina en el tiempo agregado del segundo tiempo (90+2').

Finalmente, Riquelme volvió a aparecer en el alargue (96') para firmar su doblete y sellar el triunfo de Betis, clasificando a la ronda de 32avos de final.

En la próxima fase de la Copa del Rey, Betis enfrentará a un rival que se definirá por sorteo.

En La Liga, en cambio, su siguiente desafío será el clásico de Andalucía, ante Sevilla, el equipo de Gabriel Suazo, en el Estadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", el sábado 21 de noviembre.

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