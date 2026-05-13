Inter de Milán conquistó la Copa Italia tras tumbar a Lazio y firmó su doblete en la temporada

Inter de Milán se coronó campeón de la Copa Italia 2025-2026, tras vencer por 0-2 a Lazio este miércoles en la final, disputada en el Estadio Olímpico de Roma, y firmó su doblete en la temporada, tras haber ganado también el título de la Serie A.

Para el cuadro lombardo es la décima vez que gana la Copa Italia en la historia del torneo, volviendo a celebrar después de tres años, cuando ganó la edición de 2022-23.

En esta jornada, los goles del triunfo llegaron en la primera parte. La apertura de la cuenta fue un tanto en contra de Adam Marusic, tras un mal despeje en un tiro de esquina (14').

Pasada la media hora, fue el turno del capitán Lautaro Martínez para la tranquilidad del neroazzurro. Los romanos fallaron en la defensa, Denzel Dumfries recuperó y habilitó al "Toro" argentino, quien remató en la boca del arco (35').

En Italia la temporada aún no ha terminado, y ambos equipos verán acción este fin de semana: Inter de Milán enfrentará a Hellas Verona en la penúltima fecha de la Serie A, y Lazio tendrá el clásico de la "Ciudad Eterna" ante Roma.