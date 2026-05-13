"Nos pasaron por arriba": Bullrich comparó el Metro de Santiago con Subte de Buenos Aires

La senadora argentina Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) comparó en redes sociales al Metro de Santiago con el Subte de Buenos Aires, y enfatizó que "nos pasaron por arriba", ya que el transporte subterráneo porteño "perdió su ritmo" mientras el chileno crece.

La exministra de Seguridad de Javier Milei destacó la calidad y el servicio del transporte público de Chile, resaltando que cuenta con 142 kilómetros de línea y movilizó a más de 600 millones de personas durante el año pasado; mientras, el de Buenos Aires dispone de 56,6 kilómetros y realizó 191 millones de viaje.

Asimismo, la parlamentaria trasandina enfatizó que la ciudad porteña fue la primera en Latinoamérica en tener transporte subterráneo, en 1913, sin embargo, "113 años después, ni siquiera estamos entre las primeras ciudades de la región en extensión y conexión".

"La semana pasada, cuando estuve en Santiago de Chile, vi el nivel de inversión que hicieron para conectar la ciudad y mejorarle la vida a la gente. Y solo en 50 años. Acá, en cambio, seguimos discutiendo parches", dijo la legisladora libertaria.

En esa línea, afirmó que el Subte "es un servicio que funciona mal, líneas que no conectan y una ciudad donde moverse de punta a punta es cada vez más complejo; mientras otras capitales avanzaron, Buenos Aires perdió el ritmo".

Bullrich visitó Santiago la semana pasada en calidad de senadora, oportunidad en que se reunió con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, y participó en el encuentro "Colaboración transnacional para enfrentar los desafíos de América Latina", en la que compartió con la familia Piñera Morel.