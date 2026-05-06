A falta de dos fechas: Independiente Rivadavia es el primer clasificado a octavos de la Libertadores

El debutante club argentino Independiente Rivadavia dio otro paso de gigante como la gran revelación de la Copa Libertadores 2026, pues se transformó en el primer clasificado a octavos de final, a falta de dos fechas en la fase de grupos.

La escuadra mendocina mantuvo su invicto y aseguró su boleto para la próxima etapa con un empate 1-1 ante Fluminense por la cuarta jornada.

De hecho, los trasandinos comenzaron ganando con gol de Alex Arce al minuto 66, pero un agónico gol de John Kennedy a los 90+1' decretó la paridad.

Este triunfo aseguró la clasificación de Independiente Rivadavia al alcanzar 10 puntos en la cima del Grupo C, siendo imposible su caída de los dos primeros puestos. Por otro lado, el resto de equipos librarán una intensa lucha por avanzar o, al menos, quedar terceros para jugar play-offs de Sudamericana.

Bolívar se ubicó escolta con 5 puntos luego de igualar con Deportivo La Guaira, tercero con tres unidades. Fluminense es colista con dos; seriamente complicado en el máximo torneo continental.