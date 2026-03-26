Alcaldesa de Las Condes le bajó el pulgar a los hinchas de Boca Juniors para el duelo con la UC

Catalina San Martín, alcaldesa de Las Condes, manifestó su preocupación por el duelo "de alta convocatoria" que tendrá Universidad Católica ante Boca Juniors en el Claro Arena el 7 de abril, y le bajó el pulgar a la presencia de hinchas del cuadro argentino.

"Tenemos partido de alta convocatoria, nos preocupa la seguridad del barrio. Tenemos clínicas que tienen ingresos de personas en estado de salud delicado, está el tema de los estacionamientos en la calle", señaló la jefa comunal.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, confesó que la alcaldesa solicitó que el partido sea sin hinchas visitantes, una situación que debe analizar el Gobierno.

"La alcaldesa nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival y esa es una situación que se tiene que analizar profundamente, también con la participación del ministerio de Deporte", declaró Codina.

En esa misma línea, el exalcalde de Puente Alto detalló que "vamos a adoptar la mejor de las decisiones para que un evento deportivo conserve las características de evento deportivo y no se termine transformando en un evento peligroso o que ponga en riesgo la integridad tanto de los vecinos como de los que concurren al evento o de la infraestructura pública y privada que hay en el sector".

El partido de Universidad Católica y Boca Juniors, por la primera fecha de la fase grupal de la Copa Libertadores, será el martes 7 de abril a las 20:30 horas (23:30 GMT), y lo podrás seguir en nuestras plataformas.