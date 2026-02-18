Argentinos Juniors de Cortés y Morales venció en la agonía a Barcelona por la Copa Libertadores

Argentinos Juniors, equipo de los chilenos Brayan Cortés e Iván Morales, venció 0-1 en la agonía a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha, por la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores.

El exarquero de Colo Colo fue titular en el "Bicho", mientras que el delantero chileno estuvo en la banca y no ingresó al partido.

Además, Cortés, quien pudo mantener el pórtico en cero, fue protagonista de una polémica acción, ya que golpeó con un planchazo a Héctor Villalba, pero ni siquiera fue amonestado por el árbitro del encuentro, el también chileno Fernándo Véjar.

Sin embargo, el Bicho si sufrió una expulsión, de Francisco Alvarez con roja directa, por una falta como último hombre (65').

El único tanto del encuentro fue anotado por Diego Porcel (90+1') con asistencia del exjugador de Universidad de Chile, Leandro Fernández.

El duelo de vuelta será el próximo miércoles 25 de febrero a las 21:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio "Diego Armando Maradona".