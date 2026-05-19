Boca perdió a jugador clave para duelo ante la UC por Copa Libertadores

En la previa de los compromisos decisivos por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca Juniors recibió una dura noticia que afecta su planificación: el mediocampista Santiago Ascacibar fue sancionado por la Conmebol y será baja para los próximos dos duelos, incluyendo el enfrentamiento contra Universidad Católica.

La decisión del ente rector del fútbol sudamericano llegó tras la expulsión del volante en la derrota por 1-0 ante Barcelona de Guayaquil, en Ecuador. Ascacibar recibió una suspensión de dos partidos debido a la gravedad de la falta, en la que propinó una patada en la cabeza al jugador Milton Céliz.

Esta ausencia representa un golpe sensible para el cuadro "Xeneize", ya que el mediocampista, quien llegó como uno de los refuerzos estrella en el último mercado de pases, no podrá estar presente en las próximas jornadas, instancias que resultan determinantes para las aspiraciones del club de avanzar a la siguiente ronda del certamen continental.

Además de la sanción deportiva, la Conmebol determinó una multa económica de tres mil dólares contra el jugador. Según se informó, dicho monto será descontado directamente de los ingresos que Boca Juniors debe percibir por concepto de derechos de televisación o patrocinios.

El duelo entre Boca y UC se jugará el próximo jueves 28 de mayo en La Bombonera y resultará vital para ambos elencos a la espera de que se juegue la quinta fecha del grupo.