Carlos Palacios recibió el alta médica y apunta a duelos ante Cruzeiro y la UC

Tras más de cinco meses fuera de las canchas, el chileno Carlos Palacios dejó atrás sus complicaciones físicas en su rodilla derecha y se reintegró de lleno a los trabajos del primer equipo de Boca Juniors, quedando disponible para los importantes duelos que el cuadro xeneize afrontará por Copa Libertadores.

El atacante nacional completó ayer martes la práctica bajo las órdenes del cuerpo técnico a la par de sus compañeros, recibiendo el alta médica necesaria para volver a la competencia.

Con esto, el jugador se perfila como una pieza clave en la convocatoria para el cruce de Copa Libertadores frente a Cruzeiro, además de estar considerado para el compromiso ante Universidad Católica, duelos donde el conjunto argentino buscará su clasificación a octavos de final.

Cabe recordar que Palacios no ve acción oficial desde hace cinco meses dado que su último partido registrado fue el pasado 7 de diciembre de 2025, en la serie de semifinales por el Clausura frente a Racing, encuentro tras el cual debió enfocarse en su proceso de recuperación.

El calvario del formado en Unión Española comenzó a principios de año, lo que lo llevó a pasar por el quirófano el pasado 23 de febrero debido a una sinovitis crónica en su rodilla derecha. Esta intervención lo marginó completamente de la competencia oficial durante este año.