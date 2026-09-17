¡Celebró Pulgar! Flamengo eliminó a Independiente del Valle y avanzó a semis en la Libertadores

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar jugando todo el partido, igualó 1-1 con Independiente del Valle y clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, tras ganar por 3-1 la llave global de cuartos de final.

El equipo carioca había ganado por 0-2 la ida en Quito y afrontó la revancha con la obligación de sostener la ventaja, aunque sufrió con la presión de los ecuatorianos, que tuvieron muchas chances de empatar.

En el primer tiempo, fueron los forasteros quienes abrieron la cuenta en el Estadio Maracaná y desataron las alarmas del Mengao, con un disparo de Djorkaeff Reasco (31').

En la segunda parte, el panorama de Flamengo empeoró, ya que Jorginho se fue expulsado con doble amarilla, aún cuando faltaba mucho tiempo por jugar (65').

En el minuto 77, Yandri Vásquez tuvo el segundo de los ecuatorianos, pero fue anulado por un milimétrico offside de Mateo Carabajal, que fue revisado en el VAR.

El "Fla" siguió aguantando con todo y aprovechó un grave error defensivo de los visitantes para empatar.

Desde el fondo, el arquero Agustín Rossi sacó un pelotazo largo que llegó hasta el área contraria, pero calculó mal el guardameta Aldair Quintana en su salida y no atrapó el balón, permitiendo que el uruguayo Giorgian De Arrascaeta cabeceara sólo frente el pórtico (83').

Independiente del Valle asedió en el tiempo restante, pero se refugió y salvó la clasificación a la ronda de los cuatro mejores.

En semifinales, Flamengo enfrentará a Estudiantes de La Plata, que dio el golpe y eliminó a Corinthians en cuartos.