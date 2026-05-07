Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Cerro Porteño batió en historiado duelo a Junior y se ilusiona con los octavos de la Libertadores

Autor: Redacción Cooperativa

El partido fue interrumpido un par de minutos por incidentes de barristas.

Cerro Porteño batió por 0-1 a Junior en un historiado duelo en Barranquilla, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, y se ilusiona con avanzar a octavos de final.

El cuadro paraguayo comenzó ganando con gol de Pablo Vegetti (13') y logró dominar un encuentro que tuvo una breve interrupción en el inicio del segundo tiempo. El árbitro chileno Piero Maza tuvo que detener las acciones por incidentes de los barristas locales, por uso de bengalas.

La situación generó preocupación, ya que en esta misma jornada fue suspendido en Medellín el partido entre Independiente y Flamengo por el Grupo A. Sin embargo, los incidentes se detuvieron en Barranquilla y el duelo entre Junior y Cerro Porteño pudo continuar.

En la segunda parte, Junior, entrenado por Alfredo Arias, buscó con todo el empate, pero falló en los metros finales y perdonó en más de una ocasión a los pupilos de Ariel Holan.

Con el resultado, Cerro Porteño quedó segundo en el Grupo F, con siete puntos, a uno del líder Palmeiras; Junior, en cambio, marcha último, con apenas un punto.

En la quinta jornada de la Libertadores, Cerro Porteño jugará ante Palmeiras en Sao Paulo por el liderato del Grupo; Junior, en cambio, recibirá a Sporting Cristal.

