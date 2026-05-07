"Es una manera de gobernar": Kast advierte que puede recurrir a decretos si cae la megarreforma

El Presidente José Antonio Kast no descartó echar mano a los decretos para sacar adelante la megarreforma que, pese a su avance en la Comisión de Hacienda de la Cámara, corre riesgo de caer en la Sala cuando el proyecto se discuta en general.

Durante su visita a Costa Rica con motivo del cambio de mando presidencial, Kast manifestó que "hay situaciones donde el Gobierno puede tomar ciertas determinaciones por decreto. De hecho, algunas de las que se han tomado hasta ahora, incluso orientaciones a que la Tesorería, por ejemplo, cobre a los deudores del CAE (...), es una manera de gobernar".

"¿Se puede esto mejorar a través de la legislación? Por supuesto. Hay modificaciones que requieren trámite legal, eso no lo vamos a desconocer jamás, pero los gobiernos siguen gobernando con las herramientas legales que tienen y dentro de las herramientas legales y constitucionales que tiene un gobierno están los decretos", añadió.

El Mandatario ejemplificó esta facultad con la gestión ambiental, donde la normativa permite una mayor agilidad administrativa: "Hay distintas materias. En temas ambientales nosotros podemos, a través de decretos, y tenemos que presentar, ¿no es cierto?, a través de decretos distintos reglamentos. Los reglamentos van a través de un decreto que tiene toma de razón".