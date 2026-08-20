Con penal decisivo de Cornejo: Liga de Quito eliminó a Mirassol en la Libertadores

Liga de Quito, con el chileno Fernando Cornejo teniendo un rol clave, clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras igualar 0-0 con Mirassol de Brasil y ganar por 5-4 la tanda de penales.

El cuadro del volante nacional había cosechado un 1-1 en Brasil e intentó hacer valer la localía en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado", pero no pudo con la resistencia defensiva de los visitantes, que causaron mucho peligro con su juego al contragolpe.

La falta de precisión de ambos elencos forzó la definición desde los 12 pasoss, en donde el arquero Gonzalo Valle detuvo el primer penal, ejecutado por Víctor Luis.

Cornejo, por su parte, fue el responsable de lanzar el último penal de Liga de Quito, desatando la alegría de los ecuatorianos.

En cuartos de final, Liga de Quito enfrentará a Palmeiras, que eliminó a Cerro Porteño en octavos.