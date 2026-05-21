Conmebol castigó a Independiente Medellín y decretó triunfo de Flamengo en la Libertadores

Conmebol impuso una dura sanción a Deportivo Independiente Medellín por los incidentes ocurridos en el partido ante Flamengo, suspendido el pasado 7 de mayo por la cuarta fecha de la Copa Libertadores en el Estadio "Atanasio Girardot", y resolvió dar por perdido el encuentro al equipo colombiano por 3-0.

El organismo aplicó al DIM una multa total de 116.278,90 dólares, compuesta por castigos económicos de 80.000 y 20.000 dólares, además del cobro por daños a una unidad móvil de transmisión, al vehículo del jefe técnico, vallas estáticas, chalecos y tapetes de la Conmebol.

El monto será debitado automáticamente de los ingresos que el club reciba por derechos de televisión o patrocinio.

La resolución también estableció que Independiente Medellín deberá jugar sus próximos cinco partidos como local en torneos de Conmebol a puertas cerradas y sus siguientes dos compromisos como visitante sin hinchas.

Con el fallo, Flamengo aseguró el primer lugar del Grupo A con 13 puntos, mientras el DIM quedó segundo con siete y definirá su clasificación ante Estudiantes de La Plata, que suma seis unidades.

El compromiso entre Independiente Medellín y Flamengo, disputado el pasado 7 de mayo en el "Atanasio Girardot", alcanzó a jugarse menos de cuatro minutos antes de ser suspendido por el árbitro venezolano Jesús Valenzuela. La decisión se tomó luego de que hinchas del club colombiano lanzaran pirotecnia desde la tribuna norte, lo que provocó una intensa humareda que redujo la visibilidad en la cancha.

Además, durante los incidentes se registró el lanzamiento de objetos y un intento de ingreso al terreno de juego, situación que obligó a detener el partido y enviar a ambos equipos a los vestuarios. A raíz de esos hechos, Conmebol resolvió dar por perdido el encuentro al DIM por 0-3 y entregar los puntos a Flamengo.