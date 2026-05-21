Biministro Mas calificó como "inaceptable" la sobreestimación de producción en Codelco

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, calificó este jueves como "una grave falla de gestión" la sobreestimación en las cifras de producción de cobre reportadas durante 2025 en Codelco, la que fue revelada tras una auditoría interna de la propia minera estatal.

"Lo ocurrido en Codelco es inaceptable", afirmó a través de un video publicado en sus redes sociales, donde señaló que "la auditoría interna confirmó que la producción fue sobrevalorada en casi 27 mil toneladas".

"No estamos hablando de un error menor, ni de una diferencia contable. Estamos hablando de otra falla grave en los controles, en la gestión y en la responsabilidad con que debe administrarse Codelco", indicó Mas.

El secretario de Estado también enfatizó que la situación no debe recaer sobre los trabajadores de la minera estatal, afirmando que "son quienes sostienen día a día esta empresa, muchas veces en condiciones difíciles, con compromiso, experiencia y orgullo minero".

"A ellos hay que cuidarlos, respetarlos y respaldarlos", sostuvo Mas, que dio cuenta también que la administración del Presidente José Antonio Kast instruyó fortalecer los mecanismos de control y transparencia al interior de la compañía.

"La empresa necesitaba conducción, control y transparencia; y lo que encontramos fue desorden, opacidad y una gestión que no estuvo a la altura de la responsabilidad histórica de Codelco", puntualizó.

Además, aseguró que el mandato del Gobierno a los nuevos directores es claro: "retomar el control de la compañía, restituir la transparencia, fortalecer los controles internos y volver a poner a Codelco al servicio de Chile, con rigor, probidad y profesionalismo", detalló el titular de Economía y Minería.

Respecto a eventuales sanciones, Mas advirtió que se investigarán todas las responsabilidades administrativas y legales derivadas del caso.

"Si alguien actuó mal, tendrá que responder. Si hubo negligencia, tendrá consecuencias. Y si hubo ilegalidades, será la justicia la que deberá actuar", afirmó.

Una fiscalización al interior del gigante minero chileno detectó un reajuste de casi 27 mil toneladas que fueron informadas erróneamente el año pasado. (FOTO: ATON)

Los detalles de las cuestionadas cifras de producción

La estatal reconoció que la auditoría detectó una desviación de 26.875 toneladas reportadas como producción durante el año pasado, situación que contravino normas internas de la compañía.

Del total, 20 mil toneladas corresponden a óxidos de la división Chuquicamata y 6.875 toneladas a arsénico de calcio de la división "Ministro Hales".

Codelco indicó que la cifra equivale aproximadamente al 2% de la producción propia informada durante 2025.

A raíz de los antecedentes recopilados, la minera estatal estableció responsabilidades para siete ejecutivos y un exejecutivo vinculados principalmente a Casa Matriz y a las divisiones Chuquicamata y "Ministro Hales".

La compañía confirmó además que un ejecutivo será desvinculado y que el resto de los involucrados recibirá sanciones administrativas.

Se notificaron medidas disciplinarias para diversos altos cargos de las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales, incluyendo una remoción inmediata. (FOTO: ATON)

De acuerdo con antecedentes conocidos durante esta jornada, el ejecutivo desvinculado sería el gerente de presupuesto y control de gestión, César Márquez, mientras que la investigación también apuntaría al exvicepresidente de Operaciones Mauricio Barraza.

Junto con ello, la estatal anunció una revisión de su normativa interna sobre reportes de producción para incorporar estándares internacionales y fortalecer los procesos de control.

Finalmente, el directorio de Codelco informó que presentará una denuncia ante la Fiscalía de Chile para que se investigue la eventual existencia de delitos asociados al caso.