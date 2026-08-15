Conmebol designó a los árbitros para las revanchas en octavos de la Libertadores
Quedó todo listo para los partidos de vuelta en el máximo torneo continental.
Quedó todo listo para los partidos de vuelta en el máximo torneo continental.
A través de su sitio web oficial, la Conmebol anunció la designación de los árbitros para los partidos de ida en la Copa Libertadores, con Universidad Católica y Coquimbo Unido en competencia.
En el encuentro que se jugará este martes 17 en el Claro Arena entre la UC y Estudiantes de la Plata a partir de las 20.30 horas (1-1 en la ida) tendrá como juez central al colombiano Wilmar Roldán.
Los árbitros de línea serán Jhon León y Jhon Gallego, con Diego Ulloa como cuarto árbitro. En el VAR estarán David Rodríguez y Ricardo García.
En tanto, el miércoles 18 Coquimbo Unido recibirá a Platense en el estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" a las 18:00 horas (1-1 en la ida) con arbitraje del peruano Roberto Pérez.
Los guardalíneas serán sus compatriotas Jesús Sánchez y José Castillo, además de Daniel Ureta como cuarto árbitro. Michael Espinoza y Edwin Ordoñez operarán el VAR.