Conmebol designó a los árbitros para las revanchas en octavos de la Libertadores

A través de su sitio web oficial, la Conmebol anunció la designación de los árbitros para los partidos de ida en la Copa Libertadores, con Universidad Católica y Coquimbo Unido en competencia.

En el encuentro que se jugará este martes 17 en el Claro Arena entre la UC y Estudiantes de la Plata a partir de las 20.30 horas (1-1 en la ida) tendrá como juez central al colombiano Wilmar Roldán.

Los árbitros de línea serán Jhon León y Jhon Gallego, con Diego Ulloa como cuarto árbitro. En el VAR estarán David Rodríguez y Ricardo García.

En tanto, el miércoles 18 Coquimbo Unido recibirá a Platense en el estadio "Francisco Sánchez Rumoroso" a las 18:00 horas (1-1 en la ida) con arbitraje del peruano Roberto Pérez.

Los guardalíneas serán sus compatriotas Jesús Sánchez y José Castillo, además de Daniel Ureta como cuarto árbitro. Michael Espinoza y Edwin Ordoñez operarán el VAR.