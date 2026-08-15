Chile envía a Venezuela misión de expertos para evaluar daños causados por terremoto

La Cancillería chilena anunció este viernes el envío de una misión de expertos a Venezuela para apoyar en la evaluación de daños causado por el doble terremoto, que afectó al país caribeño el pasado 24 de junio.

"Chile ha acumulado una experiencia muy importante en materia sísmica y hoy tenemos la posibilidad de poner ese conocimiento a disposición de un país que enfrenta una situación muy compleja", dijo el canciller, Francisco Pérez Mackenna.

Un equipo multidisciplinario, encabezado por académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile (UC), viajará este sábado a Venezuela para apoyar en el proceso de evaluación y reconstrucción de estructuras dañadas, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Chile, uno de los países más sísmicos del mundo, también apoyó a Venezuela en junio pasado en medio de la emergencia por los terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que azotaron a Caracas y La Guaira.

El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, trasladó a ese país un grupo de rescatistas para apoyar las labores de búsqueda de los desaparecidos y ayuda humanitaria, en medio de las conversaciones entre ambos países para restablecer las relaciones consulares, tras el quiebre de 2024.

Las comunicaciones produjeron la formalización del reinicio del vínculo diplomático, anunciado finalmente el pasado 6 de agosto, luego de que se rompiera durante la Administración del expresidente chileno Gabriel Boric (2022-2026), por cuestionar la transparencia de los comicios venezolanos de hace dos años.

Según el comunicado, 14 profesionales de distintas especialidades como ingeniería sísmica, evaluación estructural y gestión del riesgo de desastres trabajarán junto con el Ministerio de Transporte de Venezuela, a cargo de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras del país.

"La cooperación internacional también se construye de esta manera: compartiendo capacidades, conocimiento y experiencia cuando otros países lo necesitan. Esta misión es una expresión concreta de esa voluntad de colaboración", añadió el secretario de Estado.

La delegación será encabezada por el académico de la UC Matías Hube, director del Departamento de Ingeniería Estructural y Geotécnica, y viajarán especialistas del Centro de Investigación Interdisciplinaria en Riesgo, Resiliencia y Recuperación ante Desastres (CIGIDEN R+), arquitectos, constructores civiles, un médico y expertos de otras facultades.

"Apoyaremos en inspeccionar edificaciones para determinar cuáles pueden seguir siendo utilizadas, cuáles presentan condiciones que hacen necesario restringir su acceso y cuáles deben ser demolidas", detalló Hube.

La evaluación "debe ser rigurosa, pero también muy ágil, porque sus resultados sirven directamente para tomar decisiones de reparación con el fin de reducir riesgos para las personas", indicó.