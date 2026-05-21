Conmebol sancionó a Deportes Tolima por duelo ante Coquimbo Unido
El elenco colombiano fue castigado por infracciones al Código Disciplinario y al Manual de Clubes de la Copa Libertadores.
Conmebol comunicó una sanción contra Deportes Tolima por el partido que disputó ante Coquimbo Unido el 28 de abril de 2026, por la Copa Libertadores, luego de constatar infracciones al artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario y al artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes del torneo.
La Comisión Disciplinaria resolvió imponer al club colombiano una multa de 5.000 dólares por la infracción al artículo 12.2 literal c), norma vinculada a comportamientos incorrectos de los aficionados, específicamente por encender bengalas, fuegos artificiales o cualquier otro tipo de objeto pirotécnico.
Además, Deportes Tolima recibió una advertencia por la infracción al artículo 7.3.4.4 del Manual de Clubes de la Conmebol Libertadores 2026, referido a las conferencias de prensa.
El organismo también advirtió que, en caso de repetirse una falta de igual o similar naturaleza, se aplicará el artículo 27 del Código Disciplinario sobre reincidencia.
El partido, en Colombia, terminó con triunfo 3-0 para el local. En la revancha, jugada en Coquimbo, los "piratas" celebraron por idéntico marcador.