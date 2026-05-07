Coquimbo Unido buscará dar un gran paso en la Libertadores ante Universitario

Este jueves 7 de mayo, Coquimbo Unido tendrá en sus manos una buena oportunidad para afianzar su expectante posición en la Copa Libertadores, midiéndose de local contra Universitario de Perú.

Los "piratas" llegan igualados en cuatro puntos con el conjunto limeño, teniendo ambos la opción de tomar distancia junto al líder Deportes Tolima, que llegó a siete unidades tras vencer a Nacional (4).

El campeón chileno viene de un traspié de 3-1 ante Colo Colo el fin de semana, en un duelo que estaba pendiente por la Liga de Primera justamente por un choque de calendarios con su participación internacional.

El cuadro peruano se encuentra en un mejor momento deportivo que su rival, tras encadenar dos triunfos contundentes: un 4-2 sobre Nacional en Lima y una goleada por 4-1 ante Juan Pablo II en Trujillo por la liga peruana.

Ambos elencos además tienen como aliciente el resultado entre ambos en Perú: Coquimbo tratará de refrendar su triunfo por 2-0 en Lima, mientras Universitario buscará tomar revancha de aquella derrota que propició la salida del técnico español Jorge Rabanal.

El encuentro en el "Francisco Sánchez Rumoroso" arrancará a las 20:00 horas (02:00 GMT) con arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez , y podrás seguirlo en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.