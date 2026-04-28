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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima en su tercer duelo por la Copa Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ambos equipos se enfrentan en el Estadio "Manuel Murillo Toro".

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Coquimbo Unido buscará sostener su invicto en la Copa Libertadores 2026 cuando este martes visite a Deportes Tolima en Ibague, Colombia, por la tercera fecha del Grupo B.

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