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Coquimbo Unido visita a Deportes Tolima en su tercer duelo por la Copa Libertadores
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ambos equipos se enfrentan en el Estadio "Manuel Murillo Toro".
Ambos equipos se enfrentan en el Estadio "Manuel Murillo Toro".
Coquimbo Unido buscará sostener su invicto en la Copa Libertadores 2026 cuando este martes visite a Deportes Tolima en Ibague, Colombia, por la tercera fecha del Grupo B.
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