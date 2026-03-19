Coquimbo y la UC tendrán rivales de alto calibre en la fase grupal de la Copa Libertadores

Este jueves se celebró el sorteo de la fase grupal de la Copa Libertadores 2026, y los representantes del fútbol chileno, el campeón Coquimbo Unido y Universidad Católica, conocieron los duros desafíos que tendrán en el torneo de clubes más importante de Conmebol.

Coquimbo Unido, que representa al país como Chile 1, quedó en el Grupo B, con Nacional de Uruguay, Universitario de Lima y Deportes Tolima.

Universidad Católica, por su lado, como Chile 2, tendrá fuertes rivales en el Grupo D, con Boca Juniors, Cruzeiro y Barcelona de Guayaquil.

La primera fecha de la fase grupal se disputará entre el 7 y el 9 de abril, mientras que la última jornada será entre el 26 y 28 de mayo.

Los dos mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final, fase que se disputará en agosto, después del receso por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Los que terminen en el tercer puesto de la fase grupal, pasarán a un repechaje de la Copa Sudamericana; y el último lugar quedará eliminado de toda competencia internacional.

Revisa los grupos de la Copa Libertadores:

Grupo A

Flamengo (BRA)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Cusco (PER)

Independiente Medellín (COL)

Grupo B

Nacional (URU)

Universitario de Lima (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportes Tolima (COL)

Grupo C

Fluminense (BRA)

Bolívar (BOL)

Deportivo La Guaira (VEN)

Independiente Rivadavia (ARG)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Cruzeiro (BRA)

Universidad Católica (CHI)

Barcelona de Guayaquil (ECU)

Grupo E

Peñarol (URU)

Corinthians (BRA)

Independiente de Santa Fe (COL)

Platense (ARG)

Grupo F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

Junior de Barranquilla (COL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo G

Liga de Quito (ECU)

Lanús (ARG)

Always Ready (BOL)

Mirassol (BRA)

Grupo H