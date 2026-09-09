Corinthians cosechó un empate ante Estudiantes en la ida de cuartos de la Libertadores

Corinthians salvó un empate 1-1 ante Estudiantes de La Plata en Argentina, en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El Pincha, local en el "Jorge Luis Hirschi" de La Plata, madrugó al Timao en los primeros compases del encuentro, con un remate en el área de Alexis Castro (4'), pero no logró sostener la ventaja en la segunda parte.

Los paulistas respondieron de entrada en el complemento y también demoraron cuatro minutos en igualar las acciones, asistencia de Garro y disparo de Kaio César (49').

Con el resultado, la llave quedó abierta para la revancha, que se jugará el miércoles 16 de septiembre en el Arena Corinthians de Sao Paulo, a las 21:30 horas (00:30 GMT).

El ganador de este cruce enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Independiente del Valle y Flamengo.