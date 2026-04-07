Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Cruzeiro batió a Barcelona por la Copa Libertadores
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Cruzeiro de Brasil inició este martes con buen pie su andadura en la Copa Libertadores de 2026 al imponerse por 1-0 en su visita a Barcelona de Ecuador con un gol de Matheus Pereira.
Pereira hizo el gol de la victoria en el minuto 53 con un remate de cabeza que otorgó tranquilidad a Cruzeiro.
El próximo rival de Cruzeiro será Universidad Católica en Belo Horizonte, el miércoles 15 de abril a las 18:00 horas de Chile.