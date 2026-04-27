¿Cuándo y dónde ver a Coquimbo Unido ante Deportes Tolima en la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido vivirá la tercera fecha por la Copa Libertadores, cuando visite a Deportes Tolima en Colombia. Los "Piratas" vienen de sorprender al vigente campeón peruano, Universitario, y vencerlos como forasteros.

El cotejo está pactado para jugarse este martes 28 de abril a las 22:00 horas (02:00 GMT) en el Estadio "Manuel Murillo Toro". Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y en streaming por Disney+ premium.

Los "Piratas" vienen de vencer 2-0 a Universitario en el Estadio Monumental de Lima y junto al empate cosechado ante Nacional en la primera fecha, marchan en el primer lugar de su grupo con cuatros puntos, los mismos que el conjunto uruguayo.

Por su parte el conjunto colombiano solo registra un punto tras caer ante Nacional y empatar sin goles frente a Universitario en esta edición del torneo internacional.

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