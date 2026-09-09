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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver a Flamengo de Erick Pulgar contra Independiente del Valle en la Libertadores?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante nacional y el "Mengao" buscarán dar el primer golpe en el Estadio Banco Guayaquil.

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Flamengo, club que cuenta en sus filas con el chileno Erick Pulgar, visitará a Independiente del Valle en el Estadio Banco Guayaquil por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido está programado para este jueves 10 de septiembre a las 21:30 horas (00:30 GMT) y será transmitido en televisión abierta y por cable a través de Chilevisión, ESPN Premium y ESPN 5.

En tanto, en streaming se podrá ver por Disney+ Premium, además de la señal online y el canal de YouTube de Chilevisión.

El "Mengao" llega arrastrando una racha de tres victorias consecutivas. Por su parte, Pulgar figuró como titular hasta el duelo con Mirassol, donde salió con molestias que lo hicieron ingresar como suplente ante Remo en el último partido antes de este crucial desafío continental.

Todos los detalles de este compromiso podrás seguirlos online en Cooperativa.cl.

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