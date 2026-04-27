Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago20.7°
Humedad29%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver a la UC ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los "Cruzados" vienen de caer en el Clásico Universitario ante la U.

¿Cuándo y dónde ver a la UC ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Universidad Católica volverá y disputará su tercera fecha por la Copa Libertadores, cuando visite a Barcelona SC en Guayaquil. Los "Cruzados" vienen de cosechar una gran victoria ante Cruzeiro.

El cotejo está pactado para jugarse este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de la ciudad ecuatoriana. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y Chilevisión, y en streaming por Disney+ premium y las señales digitales de Chilevisión.cl.

Los "Cruzados" vienen de vencer a Cruzeiro por un marcador 2-1 como visita en la segunda fecha del torneo internacional. Mientras que en la Liga de Primera sufrió una dolorosa caída ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario.

El presente del conjunto ecuatoriano en la Copa Libertadores es preocupante, ya que cayó en sus dos respectivos partidos ante Cruzeiro y Boca Juniors.

También podrás seguirlo con el relato de Cooperativa Deportes y la cobertura minuto a minuto de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada