¿Cuándo y dónde ver a la UC ante Barcelona de Guayaquil en la Copa Libertadores?

Universidad Católica volverá y disputará su tercera fecha por la Copa Libertadores, cuando visite a Barcelona SC en Guayaquil. Los "Cruzados" vienen de cosechar una gran victoria ante Cruzeiro.

El cotejo está pactado para jugarse este miércoles 29 de abril a las 20:00 horas (00:00 GMT) en el Estadio Monumental de la ciudad ecuatoriana. Podrás ver el encuentro a través de la señal de ESPN 5 y Chilevisión, y en streaming por Disney+ premium y las señales digitales de Chilevisión.cl.

Los "Cruzados" vienen de vencer a Cruzeiro por un marcador 2-1 como visita en la segunda fecha del torneo internacional. Mientras que en la Liga de Primera sufrió una dolorosa caída ante Universidad de Chile en el Clásico Universitario.

El presente del conjunto ecuatoriano en la Copa Libertadores es preocupante, ya que cayó en sus dos respectivos partidos ante Cruzeiro y Boca Juniors.

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