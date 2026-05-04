¿Cuándo y dónde ver el duelo de la UC ante Cruzeiro por la Libertadores?
Los "cruzados" quieren mantener el liderato del grupo.
Los "cruzados" quieren mantener el liderato del grupo.
Universidad Católica se prepara para un partido clave en sus aspiraciones continentales cuando este miércoles 6 de mayo reciba a Cruzeiro en el Estadio Claro Arena, en un duelo que definirá la parte alta del Grupo D en la Copa Libertadores de América.
El encuentro está pactado para las 22:00 horas (02:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN 5, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.
Los "cruzados" llegan con la confianza tras su valiosa victoria por 2-1 como visitante ante Barcelona en Guayaquil, resultado que los dejó en el primer puesto con 6 unidades debido a los nuevos criterios de desempate establecidos por la Conmebol.
Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.