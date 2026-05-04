¿Cuándo y dónde ver el duelo de la UC ante Cruzeiro por la Libertadores?

Universidad Católica se prepara para un partido clave en sus aspiraciones continentales cuando este miércoles 6 de mayo reciba a Cruzeiro en el Estadio Claro Arena, en un duelo que definirá la parte alta del Grupo D en la Copa Libertadores de América.

El encuentro está pactado para las 22:00 horas (02:00 GMT) y contará con la transmisión televisiva de ESPN 5, mientras que vía streaming podrá ser visto a través de Disney+ Premium.

Los "cruzados" llegan con la confianza tras su valiosa victoria por 2-1 como visitante ante Barcelona en Guayaquil, resultado que los dejó en el primer puesto con 6 unidades debido a los nuevos criterios de desempate establecidos por la Conmebol.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl en conjunto a la transmisión de Cooperativa Deportes.