¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 celebrará el próximo jueves el sorteo de la fase grupal, en donde 32 equipos, incluyendo dos representantes de Chile, conocerán sus rivales en el torneo continental.

¿Qué equipos chilenos estarán en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Coquimbo Unido y Universidad Católica son los equipos chilenos que participarán en el certamen.

O'Higgins disputará Copa Sudamericana tras perder su llave ante Deportes Tolima por la Fase 3.

El cuarto club chileno, Huachipato, quedó eliminado en Fase 2.

¿Cómo están conformados los bombos de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

Bombo 1

Flamengo (BRA)

Palmeiras (BRA)

Boca Juniors (ARG)

Peñarol (URU)

Nacional (URU)

Liga de Quito (ECU)

Fluminense (BRA)

Independiente del Valle (ECU)

Bombo 2

Lanús (ARG)

Libertad (PAR)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Cerro Porteño (PAR)

Corinthians (BRA)

Bolívar (BOL)

Cruzeiro (BRA)

Universitario de Lima (PER)

Bombo 3

Junior de Barranquilla (COL)

Universidad Católica (CHI)

Rosario Central (ARG)

Independiente de Santa Fe (COL)

Always Ready (BOL)

Coquimbo Unido (CHI)

Deportivo La Guaira (VEN)

Cusco (PER)

Bombo 4

Universidad Central (VEN)

Platense (ARG)

Independiente Rivadavia (ARG)

Mirassol (BRA)

Independiente Medellín (COL)

Deportes Tolima (COL)

Sporting Cristal (PER)

Barcelona de Guayaquil (ECU)

¿Cuándo comienza la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

La fase de grupos comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Los octavos de final iniciarán el 11 de agosto, tras el receso por el Mundial de Norteamérica 2026.

¿Cuándo y dónde ver el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores?

El sorteo se realizará el jueves 19 de marzo a las 20:00 horas (23:00 GMT), en la sede de la Conmebol en Paraguay.

La transmisión será a través del canal oficial de YouTube de CONMEBOL Libertadores. Además del la señal de ESPN, Directv, y en streaming por Disney+.

Todos los detalles los podrás seguir en el Minuto a Minuto de Cooperativa.cl.