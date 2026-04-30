José Miguel Insulza en su llegada a Azul Azul: "Lo primero es el tema del estadio"

José Miguel Insulza, flamante director de Azul Azul, concesionaria que rige los destinos de Universidad de Chile, abordó la actualidad del club laico, y centró el estadio como un objetivo primario dentro de la administración liderada por la flamante presidenta, Cecilia Pérez.

En una reflexión sobre las prioridades que debe tener la institución, el exparlamentario y otrora secretario general de la Organización de Estados Americanos fue categórico: "Lo primero es el tema del estadio. Luego, la relación entre Azul Azul y la Universidad de Chile, que no es todavía buena. Falta confianza y transparencia".

El reconocido "Panzer" recordó con amargura los intentos fallidos del pasado, haciendo alusión al polémico proyecto fallido de la administración de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (Corfuch): "Hubo un montón de cuestiones raras, un estadio mecano que fueron a comprar, lo dejaron en una bodega y lo vendieron como fierro viejo", expresó en declaraciones a ExAnte.

En esa misma línea, el exministro confesó el impacto que le generó ver el crecimiento en infraestructura de los rivales universitarios. "Cuando me invitaron al estadio de la UC recién inaugurado, la verdad es que me golpeó fuerte ver un estadio tan bonito, una tribuna atractiva y nosotros ni siquiera habíamos empezado a construir uno. Me dio un poco de envidia sana", admitió en relación al antiguo San Carlos de Apoquindo luego de haber sido invitado por su amigo Jaime Estévez en 1988.