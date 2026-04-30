CUT: No hay ninguna garantía de que bajar los impuestos a las grandes fortunas active el empleo

En la víspera del Primero de Mayo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, discrepó este jueves de las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien atribuyó las actuales cifras de desocupación al "fracaso" de un modelo de desarrollo basado en el alza de impuestos y el estatismo de administraciones anteriores.

Estas reacciones surgen tras conocerse que el desempleo en Chile alcanzó un 8,9% en el primer trimestre de 2026; problema que se profundizó en el caso de las mujeres, para quienes alcanzó los dos dígitos, con un 10%.

El titular de Hacienda aseguró que esas cifras son "consecuencia de un modelo de desarrollo que se basaba en subir impuestos y que el Estado se hacía cargo de todo".

"Ese modelo fracasó", planteó Quiroz, quien explicó que el enfoque del actual Ejecutivo es "recuperar el desarrollo a través de inversiones, de actividad privada empresarial pujante y donde el Estado ayuda con regulaciones que se aprueben más fácilmente y con menores tasas de impuesto".

"Les quiero decir: que el Gobierno no use el desempleo para aplicar medidas que vayan a bajar los impuestos a los súper ricos", le respondió el líder de la CUT en El Diario de Cooperativa.

Díaz sostuvo que la hipótesis del Ejecutivo de que "con esa propuesta de que si se le baja del 27 al 23 el retorno de los capitales y del no pago a la herencia van a crear empleabilidad, eso no está comprobado en ninguna parte del mundo y el mismo ministro de Hacienda lo reconoció en la Comisión de Trabajo".

"No hay ninguna garantía de que bajando los impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas, se active el empleo", enfatizó el timonel de la multisindical.

Frente al afán del Gobierno por retomar el crecimiento económico, el presidente de la CUT planteó que los trabajadores son el motor esencial de la economía y que no basta con atraer capitales si no existe una repartición equitativa de las ganancias.

"Somos partidarios del crecimiento, pero el crecimiento con distribución. No solamente crecer para que las grandes fortunas sean más grandes, sino que la ciudadanía, los trabajadores que mueven este país, tengan cierta calidad de vida", sentenció.

Salarios y costo de la vida

Díaz señaló que la "preocupación central" de la CUT es la pérdida del poder adquisitivo debido al aumento de precios en suministros básicos y combustibles, un fenómeno agravado por el contexto internacional, pero que amenaza con volverse permanente.

"La guerra va a terminar en algún momento, para bien o para mal, pero los salarios no van a subir y los precios no van a bajar y eso significa para nosotros pérdida de calidad de vida", advirtió.

Asimismo, el líder de la Central subrayó la brecha de desigualdad imperante en el mercado laboral chileno: "En Chile, el 50% de los trabajadores gana menos de 611.000 pesos. Están bajo la línea de la pobreza, trabajadores con contrato y con jornada permanente", expuso.

Primero de Mayo: CUT llamó a sumarse a marcha "en el ámbito del respeto"

Para este viernes, la CUT ha convocado a una movilización nacional con más de 50 actos desde Arica a Punta Arenas.

El acto central se realizará en Santiago, iniciándose a las 10:00 horas frente al Palacio de La Moneda para culminar en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Díaz extendió una invitación a las familias trabajadoras a manifestarse de forma pacífica y responsable para dialogar con la sociedad sobre su visión de país.

"Nuestra aspiración es que vayan las familias y se expresen en la Alameda. La marcha del Primero de Mayo también es forma de dialogar con la autoridad, de dialogar con la sociedad y lo vamos a expresar en el ámbito del respeto, de la responsabilidad del movimiento sindical", concluyó.