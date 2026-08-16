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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Coquimbo Unido y Platense en octavos de Libertadores?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El duelo se jugará en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso".

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Coquimbo Unido buscará hacer historia y meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Para ello deberá recibir a Platense en el Estadio Bicentenario "Franciso Sánchez Rumoroso" por la revancha de los octavos de final.

Los "piratas" afrontarán el duelo este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas (22:00 GMT), con transmisión televisiva en el canal ESPN 5 y su señal en Disney+ Premium.

En el duelo de ida, disputado en Argentina, los dirigidos por Hernán Caputto lograron rescatar un empate 1-1, dejando la oportunidad de definir la llave en su casa frente al "Calamar".

También podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

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