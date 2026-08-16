¿Cuándo y dónde ver la revancha entre Coquimbo Unido y Platense en octavos de Libertadores?
El duelo se jugará en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso".
El duelo se jugará en el Estadio Bicentenario "Francisco Sánchez Rumoroso".
Coquimbo Unido buscará hacer historia y meterse entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Para ello deberá recibir a Platense en el Estadio Bicentenario "Franciso Sánchez Rumoroso" por la revancha de los octavos de final.
Los "piratas" afrontarán el duelo este miércoles 19 de agosto a las 18:00 horas (22:00 GMT), con transmisión televisiva en el canal ESPN 5 y su señal en Disney+ Premium.
En el duelo de ida, disputado en Argentina, los dirigidos por Hernán Caputto lograron rescatar un empate 1-1, dejando la oportunidad de definir la llave en su casa frente al "Calamar".
También podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.