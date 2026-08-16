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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre la UC y Estudiantes en octavos de Libertadores?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "cruzados" buscarán el pasaje a cuartos en condición de local.

¿Cuándo y dónde ver la revancha entre la UC y Estudiantes en octavos de Libertadores?
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Universidad Católica afrontará un duelo crucial en el Claro Arena, con el partido de vuelta ante Estudiantes de La Plata en octavos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto "cruzado" buscará la clasificación este martes 18 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT), con transmisión televisiva en el canal ESPN 5 y su señal en Disney+, además de Chilevisión y PlutoTV.

Ambos equipos llegan en igualdad de condiciones, pues la llave está abierta gracias al empate 1-1 que registraron en su anterior choque en Argentina.

También podrás seguir todos los detalles del encuentro en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y el relato en la transmisión de Cooperativa Deportes.

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