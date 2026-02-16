Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Cuándo y dónde ver por TV abierta el duelo entre O'Higgins y Bahía en la Copa Libertadores?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro celeste llegará al encuentro con dos victorias y una derrota por la Liga de Primera.

¿Cuándo y dónde ver por TV abierta el duelo entre O'Higgins y Bahía en la Copa Libertadores?
En portada

O'Higgins enfrentará a Bahía por el partido de ida en la Fase 2 de la Copa Libertadores y volverá a disputar un partido por este torneo internacional tras 12 años.

El cuadro celeste accedió a esta instancia tras finalizar en el tercer lugar del torneo pasado y afrontará el compromiso con un registro de dos triunfos y una derrota en el arranque de la Liga de Primera, caída que sufrió ante Deportes Limache en la tercera fecha.

Por su parte, el elenco brasileño llegará al encuentro con una racha positiva de 11 partidos sin perder, con ocho victorias y tres empates.

¿Cuándo y dónde ver a O'Higgins ante Bahía por la Copa Libertadores?

El cotejo entre rancagüinos y brasileños está programado para disputarse este miércoles 18 de febrero a las 19:00 horas (22:00 GMT) en el Estadio El Teniente.

Podrás seguir el encuentro por televisión abierta a través de Chilevisión y por streaming mediante Disney + premium.

También podrás seguir todos los detalles en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

 

