Francisco Jacir reemplazará a Xavier Armendáriz como jefe de la Fiscalía Centro Norte

El Ministerio Público comunicó este lunes la designación del abogado Francisco Javier Jacir Manterola como nuevo jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

Jacir -que ganó notoriedad pública por su trabajo en el caso Monsalve- competía dentro de una terna en la que figuraban también el actual fiscal Metropolitano Sur, Héctor Barros; y la persecutora Marcela Adasme.

Estos candidatos fueron seleccionados por los plenos de las cortes de Apelaciones de Santiago y de San Miguel tras escuchar las exposiciones de 10 postulantes, "en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público".

Finalmente, le correspondió la decisión final al fiscal nacional, Ángel Valencia.

Consultado sobre esta elección, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, dijo tener "la mejor de las opiniones" sobre los tres aspirantes, y añadió que "en el caso del fiscal Jacir, su trayectoria y sus desempeños hablan por sí mismos".

"Es una decisión del fiscal nacional, pero cualquiera de los que hubiese sido designado, era una gran designación para el país. Y en el caso del fiscal Jacir, creo que él y su desempeño hablan de la decisión que tomó el fiscal nacional", insistió Cordero tras una extensa reunión de traspaso de mando con su sucesora, Trinidad Steinert, que se prolongó por más de ocho horas.

Más de 20 años en la institución

Francisco Jacir es abogado de la Universidad Gabriela Mistral e ingresó al Ministerio Público en el año 2003, como ayudante de fiscal en la Fiscalía Local de Rancagua, en la Región de O'Higgins.

Posteriormente fue fiscal adjunto en las fiscalías locales de Providencia y de Macul, en la Región Metropolitana.

Desde septiembre de 2018 a la fecha se desempeña como fiscal adjunto

jefe en la Fiscalía Local de Santiago Centro, que forma parte de la Fiscalía

Metropolitana Centro Norte.

El viernes 10 de abril asumirá formalmente como sucesor de su hoy superior, Xavier Armendáriz.